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العنزي لـ الخليج 365: الفرحة لا توصف

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جدة - خالد شويل - رفع الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأولى للتكييف والمقاولات والمشاريع المتقدمة فهد المحسن العنزي، باسمه وباسم منسوبي الشركة بمنطقة الحدود الشمالية التهنئة، لمقام ولي العهد -حفظه الله- بعد أن تكللت العملية التي أجريت لمقامه الكريم بالنجاح. وقال: «نرفع الأكف شكراً للمولى -عز وجل- على ما منّ به على ولي العهد من نجاح للعملية إثر العارض الصحي الذي ألمّ به، وإن الفرحة تغمرنا بنجاح العملية، سائلاً المولى عز وجل بأن يمنّ على سموه بلباس الصحة والعافية دوماً».
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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