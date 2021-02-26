شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي لـ الخليج 365: الفرحة لا توصف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأولى للتكييف والمقاولات والمشاريع المتقدمة فهد المحسن العنزي، باسمه وباسم منسوبي الشركة بمنطقة الحدود الشمالية التهنئة، لمقام ولي العهد -حفظه الله- بعد أن تكللت العملية التي أجريت لمقامه الكريم بالنجاح. وقال: «نرفع الأكف شكراً للمولى -عز وجل- على ما منّ به على ولي العهد من نجاح للعملية إثر العارض الصحي الذي ألمّ به، وإن الفرحة تغمرنا بنجاح العملية، سائلاً المولى عز وجل بأن يمنّ على سموه بلباس الصحة والعافية دوماً».

