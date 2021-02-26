«المرور» يوضح خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًّا

أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الخطوات الاستعلام الإلكتروني تتمثل في الدخول لحساب أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات وخدمة الاستعلامات.

ثم اختيار استعلام المركبات المحجوزة، وعند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التي تشمل اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة، وفقًا للمرور السعودي.

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