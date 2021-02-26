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«كراني» يحذر من فرص تجمد المياه والصقيع الجمعة: الزائر القطبي يرحل السبت

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الرياض - محمد عبدالله - حدد المناطق المتأثرة..

نبَّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى تعمق تأثير الزائر القطبي، نهار غد الجمعة، وتسبّبه في تجمد للمياه والضباب والصقيع.

وقال «كراني»، عبر تويتر: «إني راحل يتبعني موجات قطبية.. بعونه يتعمق الزائر القطبي نهار الغد الجمعة على الشمالية بصحبة فرص لتجمد المياه، ضباب، صقيع».

واستكمل خبير الأرصاد: «وعلى الغرب، الشرق، الوسط بصحبة فرص للضباب والبرد الشديد ليلا وفجرا ويبدأ رحيله السبت.. بعدها استقرار ودفئ وبداية تكون موجات قطبية افتراضية متباعدة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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