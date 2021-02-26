أمير قطر يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد.

وقال الحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية، عبر تويتر اليوم الخميس: «أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد».

وكان الديوان الملكي، أعلن أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح أمس الأربعاء، وتكللت بالنجاح.

وأكد الديوان الملكي، أن ولي العهد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض التي أجرى بها العملية، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.

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