سد قنونا ينعش الأودية ويستقطب الزوار

شهدت محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة فتح سد وادي قنونا والذي أسهم في انتعاش الأودية وتوافد الزوار من منطقة مكة المكرمة وعسير للاستمتاع بالخضرة والماء على ضفاف تلك الأودية، ويقع وادي قنونا في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة في محافظة العرضيات، ويعد من أكبر الأودية وأشهرها في منطقة تهامة، كما يبعد عن منطقة عسير من محافظة المجاردة حوالي 80 كيلو مرورًا بمركز أحد ثربان.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قد أصدر قرارًا في بيان سابق بفتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 15 مليون متر مكعب لمدة 35 يومًا بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن سد وادي قنونا أنشئ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو سد خرساني ثقلي، وسعته التخزينية تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاعه 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.