وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قد أصدر قرارًا في بيان سابق بفتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 15 مليون متر مكعب لمدة 35 يومًا بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن سد وادي قنونا أنشئ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو سد خرساني ثقلي، وسعته التخزينية تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاعه 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سد قنونا ينعش الأودية ويستقطب الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.