وكيل محافظة جدة يشارك في مبادرة كورنيش الألوان

شارك مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي في مبادرة «كورنيش الألوان» التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر ويتم تنفذها على 8 مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني واستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول الى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة. وأشرف على تجارب الحملة التي انطلقت بحضور أمين جدة صالح التركي، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي حيث تم تنفيذها مسبقًا على مواقع مختارة في مدينة جدة، وتم تنفيذ التعديلات الملائمة لكي تظهر المبادرة بالشكل اللائق.

وأوضح أمين جدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي والرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع وأشاد بالتعاون مع جمعية عيون جدة لخدمة البيئة العمرانية والمجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

من جانبه صرح المهندس أنس صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة التي تحمل شعار «مجتمعنا مسؤوليتنا» تعطي الفرصة للفنانين والمبدعين والقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث لإبراز الوجه الحضاري لجدة وتعزيز حب دوت الخليج والاعتزاز به.