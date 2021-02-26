توزيع 670 منتجا على مستفيدي خيرية نجران

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، حملة توزيع منتجات غذائية مقدمة من شركة المراعي، على مستفيدي الجمعية بمشاركة فريق نجران التطوعي، وقد بلغ عدد الوجبات الموزعة 670 منتجا، شملت الحليب والعصائر والفطائر، وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف، أنه تم توزيع المنتجات الغذائية على مستفيدي الجمعية من خلال إيصالها إلى منازلهم.



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