إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية «رجال»

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) رجال. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/.



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