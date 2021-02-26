هذا دفع وزير الثقافة للتدخل لتولي أمر إعادة بناء المسجد والترميم، باعتبار أن هذا المسجد من المساجد الأثرية في جدة، والذي يعود بناؤه إلى سنة 1406 قام بالتصميم عبدالواحد الوكيل، حيث سيدخل ضمن المساجد الأثرية التاريخية، وذلك بغرض الحفاظ على المباني التي تنتمي إلى هذا الطراز المعماري القديم والأثري.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف إزالة مسجد الربوع الأثري بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.