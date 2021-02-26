استئناف إزالة مسجد الربوع الأثري بجدة

تستأنف عملية إزالة «مسجد الربوع» الأثري الواقع على طريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة، حيث كانت عملية الهدم الجزئية قبل 9 أشهر بمعرفة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المساجد، وذلك بهدف الحصول على تصريح توسعة مساحة المسجد من 150 إلى 500 متر مربع.

هذا دفع وزير الثقافة للتدخل لتولي أمر إعادة بناء المسجد والترميم، باعتبار أن هذا المسجد من المساجد الأثرية في جدة، والذي يعود بناؤه إلى سنة 1406 قام بالتصميم عبدالواحد الوكيل، حيث سيدخل ضمن المساجد الأثرية التاريخية، وذلك بغرض الحفاظ على المباني التي تنتمي إلى هذا الطراز المعماري القديم والأثري.