السعودية | العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:50 صباحًا, 26 فبراير 2021 م
المناطق - نجران
حصل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد الشيخ / عبدالرحمن بن سعد العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة وذلك من قسم السنة و علومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وقد كان عنوان الرسالة ” الأحاديث التي ذكر فيها الإمام الطبراني اختلافا في المعجم الأوسط من أول أحاديث محمد بن عبدالله الحضرمي إلى نهاية الكتاب ، جمعا و دراسة “.
وقد تلقى ( العصيمي ) بهذه المناسبة التبريكات من أصحاب السمو و المعالي و الفضيلة و الزملاء الكرام متمنين له التوفيق في حياته العلمية والعملية ،
من جهته عبر ( العصيمي ) عن شكره لكافة المهنئين سائلًا الله تعالى للجميع التوفيق لصالح القول والعمل .