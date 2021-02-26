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السعودية | العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:50 صباحًا, 26 فبراير 2021 م

المناطق - نجران

حصل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد الشيخ / عبدالرحمن بن سعد العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة وذلك من قسم السنة و علومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وقد كان عنوان الرسالة ” الأحاديث التي ذكر فيها الإمام الطبراني اختلافا في المعجم الأوسط من أول أحاديث محمد بن عبدالله الحضرمي إلى نهاية الكتاب ، جمعا و دراسة “.
وقد تلقى ( العصيمي ) بهذه المناسبة التبريكات من أصحاب السمو و المعالي و الفضيلة و الزملاء الكرام متمنين له التوفيق في حياته العلمية والعملية ،
من جهته عبر ( العصيمي ) عن شكره لكافة المهنئين سائلًا الله تعالى للجميع التوفيق لصالح القول والعمل .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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