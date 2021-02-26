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النفط يسجل أعلى سعر له منذ 2019

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

النفط يسجل أعلى سعر له منذ 2019

متابعات الخليج 365 - متابعة


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سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم أبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 63.53 دولار، مسجلًا أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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