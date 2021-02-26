الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

النفط يسجل أعلى سعر له منذ 2019

متابعات الخليج 365 - متابعة

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سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم أبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 63.53 دولار، مسجلًا أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

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