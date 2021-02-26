الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وأدان مجلس الأمن الدولي التصعيد في مأرب وهجمات الحوثيين على السعودية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدين التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين على المحافظة وأراضي المملكة العربية السعودية.

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