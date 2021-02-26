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شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26
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وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدين التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين على المحافظة وأراضي المملكة العربية السعودية.
مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.
وأدان مجلس الأمن الدولي التصعيد في مأرب وهجمات الحوثيين على السعودية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدين التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين على المحافظة وأراضي المملكة العربية السعودية.
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