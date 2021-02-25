السعودية | رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

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رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يديم على سمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.