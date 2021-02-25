السعودية | القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد

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هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في برقيتين عن التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.