صورة نادرة لمراسم تقديم أوراق اعتماد أول سفير للمملكة بالكويت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ‏‏‏‏‏‏‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، عبر حسابه في “تويتر”، صورة نادرة لمراسم تقديم أوراق اعتماد أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت.

وكانت هذه الصورة النادرة للسفير جميل الحجيلان، وتم التقاط الصورة النادرة عام ١٩٦١م.

يذكر أن دولة الكويت الشقيقة احتفت، أمس الخميس 25 فبراير 2021 م بالذكرى الستين لاستقلالها، والذكرى الثلاثين على التحرير.

وحدة الصف:

وتشارك المملكة العربية السعودية دولة الكويت حكومةً وشعبًا احتفالاتها التي تأتي في ظل وحدة الصف الخليجي، وتصالح الأشقاء بعد القمة الخليجية في العلا، وسط تفاعل رسمي وشعبي في المملكة يؤكد عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

ومنذ إعلان الكويت الاستقلال مرت حتى الآن بمراحل تطور وتنمية سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصُّعُد كافة، أسهم فيها موقعها الاستراتيجي حيث تقع في شمال شرق الجزيرة العربية، في أقصى شمال الخليج العربي بمساحة تبلغ أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع.

وتولى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في اليوم الثلاثين من سبتمبر 2020 م، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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