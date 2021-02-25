بناء تحصل على اعتماد المنظمة الموثوقة “ربيز” العالمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حصلت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على اعتماد “ربيز ” لإدارة الجودة لعام ٢٠٢١م وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO” وقد صمم النظام خصيصًا للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته.

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية.

وأشار الخالدي إلى أن هذا الاعتماد يعزز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة، كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم كما تمنح المنظمة مزيدًا من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

وتطرق الخالدي لمميزات المعيار حيث إنه يقدم منهجًا مرنًا لتحسين الجودة وهو ما يتيح للمنظمة أن تعمل وفق سياستها الخاصة ويطور من جودة الخدمات للمستفيدين وهو هدف تسعى إليه ” بناء ” دائما بالإضافة إلى أن المعيار يدعم التفكير الإبداعي وتمكين وجهات النظر الجديدة، كما أنه يعزز من مبدأ التحسين المستمر ويتيح وجود أداة للتقييم الذاتي الذي يساعد على التعرف على الوضع الراهن ونقاط القوة والضعف ويدعم مبدأ الاتصال الفعال بين الموظفين والمتطوعين مع القيادة بالإضافة إلى تعزيز طريقة التحسين المستمر.

واختتم الخالدي بأن أبرز مجالات المعيار تتضمن الحوكمة والتخطيط والقيادة والإدارة والخدمة الموجهة للمستخدم وإدارة العاملين والتعليم والتطوير مع إدارة الموارد، كما تتضمن المجالات التواصل والترويج والعمل مع الآخرين للتأكيد على التعاون والمراقبة وتقييم الأثر.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء تأسست عام ٢٠١٠ م وقد حققت خلالها مسيرتها ١٠ جوائز وتقديرات إقليمية وخليجية ومحلية وكان آخرها فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ٢٠٢٠ م. كما حظيت الجمعية بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م. إضافة إلى تكريمها ضمن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.



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