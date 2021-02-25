الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

المرور يضبط 2648 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2648 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



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