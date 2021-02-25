رئيس الهيئات : مشاعر الفرحة والسرور عمت جميع أبناء الوطن بسلامة ولي العهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتكللت بالنجاح -ولله الحمد والمنة-.

وأعرب معاليه عن سروره بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، مبينًا أن مشاعر الفرحة والسرور عمت جميع أبناء الوطن بسلامة سموه الكريم، وأن الأكفَّ ارتفعت لله العلي القدير بحمده وشكره على هذه النعمة.

ودعا الدكتور السند، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

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