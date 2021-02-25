شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة القيادة الإماراتية بنجاح عملية ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعرب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في برقيتين عن التهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.