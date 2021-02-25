الدعم السكني.. صندوق التنمية العقارية يكشف موعد الإيداع

كشف صندوق التنمية العقارية عن موعد إيداع الدعم السكني ردًا على استفسارات المستفيدين على الحساب الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

وقال صندوق التنمية العقارية، إنه يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين خلال يومين عمل من تاريخ سحب القسط من قبل الجهة الممولة.

وفيما يخص إيداع الدعم السكني قبل نزول الراتب واستقطاع القسط من قبل الجهة الممولة، فهو في المرحلة التجريبية حتى الآن.

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