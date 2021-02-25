العيسى: العالم يستعيد وعيه بحقوق المرأة

الرياض - محمد عبدالله - عندما قال الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، قبل سنوات، بأننا لن نستطيع أن ننجح أو تنمو السعودية بدون المرأة والرجل، فهذا نابع من القناعة التامة لدى القيادة بأن المرأة متى ما فتحت لها المجالات ستكون قادرة على التميز والنجاح.

وتداول مغردون في حساباتهم مقطع فيديو تضمن جزءًا من كلمة ولي العهد، إضافة إلى بعض المضامين من لقاء لأمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في برنامج «في الآفاق» على قناة إم بي سي؛ حيث قال فيه: «المجال مفتوح للمرأة في جميع المجالات؛ حيث بمقدورها أن تبدع وتخدم وتقدم، وهي جزء مهم جدًّا في المجتمع».

وأوضح الشيخ العيسى أن العالم يمر بمرحلة مختلفة في تعاطيه مع قضايا المرأة عما كانت في الماضي، وقال: «حول العالم –ولله الحمد– كانت هناك استعادة وعي، وكانت هناك استنارة في مسألة حقوق المرأة ، وأيضًا إيمان بقدرة المرأة عندما تُمكَّن على أن تبدع، وقد حصل أن المرأة حول العالم قامت بإبداع كبير جدًّا».

ورد الشيخ العيسى على من يقللون من قدرة المرأة على القيام بأدوار تنافس فيه الرجل، قائلًا: «المرأة مؤهلة لنقل الرسالة، ونقل دستور الأمة الإسلامية. عائشة –رضي الله عنها– روت عن النبي –صلى الله عليه وسلم– 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة»، مؤكدًا أن التطرف صدَّر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حقوق المرأة.

كما رفض أمين رابطة العالم الإسلامي اتهام البعض للشريعة الإسلامية بأنها مضادة لحقوق المرأة بسبب بعض المتطرفين، وقال: «هناك مفاهيم متطرفة، يعتقد البعض أنه كلما ضُيق على المرأة ساعد على عفافها، وهذا خطأ، ولديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية».

وجاء في نهاية المقطع جزء من كلمة سابقة لولي العهد أشار فيها إلى «حرص السعودية على أن تعيش حياة طبيعية تعكس سماحة الدين الإسلامي، وعادات المجتمع وتقاليده، حتى نتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية الوطن والعالم».