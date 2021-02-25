السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بكورونا



واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

// انتهى //

22:54ت م

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واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.// انتهى //22:54ت م0245

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