السعودية اليوم / تجارة رفحاء تنفذ 159 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 53 بلاغًا



رفحاء 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال أسبوع ، 159 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية, والتزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وبين مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي أنه جرى خلال الجولات تسجيل 47 مخالفة؛ ومباشرة 53 بلاغاً، وحث المنشآت التجارية على تطبيق الاشتراطات الصحية, والتحقق من الالتزام بمتابعة تفعيل تطبيق "توكلنا" لدى العملاء، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم على الرقم 1900.

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22:48ت م

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