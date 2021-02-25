السعودية اليوم / رئيس هيئة الأمر بالمعروف يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب معاليه عن سروره بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، مبيناً أن مشاعر الفرحة والسرور عمت جميع أبناء الوطن بسلامة سموه الكريم، وأن الأكفَّ ارتفعت لله العلي القدير بحمده وشكره على هذه النعمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

22:48ت م

0241



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتكللت بالنجاح -ولله الحمد والمنة-.وأعرب معاليه عن سروره بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد، مبيناً أن مشاعر الفرحة والسرور عمت جميع أبناء الوطن بسلامة سموه الكريم، وأن الأكفَّ ارتفعت لله العلي القدير بحمده وشكره على هذه النعمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //22:48ت م0241

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