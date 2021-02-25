السعودية اليوم / سويسرا تسجل سبع وفيات و1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جنيف 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت سويسرا 1169 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 553 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263.

// انتهى //

22:47ت م

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جنيف 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت سويسرا 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 553 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263.// انتهى //22:47ت م0240

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