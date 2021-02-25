السعودية اليوم / الدكتور حسام زمان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير

كما رفع الدكتور زمان التهنئة لسمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – باسمه ونيابة عن منسوبي هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد أن منّ الله على سموه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه, داعيا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها.

// انتهى //

22:38ت م

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الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح بفضل الله.كما رفع الدكتور زمان التهنئة لسمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – باسمه ونيابة عن منسوبي هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد أن منّ الله على سموه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه, داعيا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها.// انتهى //22:38ت م0238

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