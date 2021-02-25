السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى ولله الحمد.

كما هنأ سمو وزير الحرس الوطني سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سموه : يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية وخروج سموكم الكريم من المستشفى - حفظكم الله -, سائلا المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم بحفظه، وأن يديم عليهما الصحة والعافية.

// انتهى //

22:37ت م

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الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه : يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى ولله الحمد.كما هنأ سمو وزير الحرس الوطني سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.وقال سموه : يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية وخروج سموكم الكريم من المستشفى - حفظكم الله -, سائلا المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم بحفظه، وأن يديم عليهما الصحة والعافية.// انتهى //22:37ت م0237

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