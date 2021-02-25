

الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير

كما رفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه، وقال: نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ على سمو ولي العهد بتمام الصحة والعافية، وأن تمت العملية الجراحية التي أجريت لسموه بنجاح ولله الحمد والمنة، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه.

// انتهى //

22:09ت م

0234



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.كما رفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه، وقال: نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ على سمو ولي العهد بتمام الصحة والعافية، وأن تمت العملية الجراحية التي أجريت لسموه بنجاح ولله الحمد والمنة، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه.// انتهى //22:09ت م0234

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.