السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه



جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو محافظ جدة : " أرفع لمقامكم الكريم خالص الدعاء بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم وتكللت ولله الحمد بالنجاح، منّ الله على سموكم بوافر الصحة والعافية وحفظكم الله ومتعكم المولى بمزيد من الصحة، ودمتم على طريق الخير والسداد والله يرعاكم ويحفظكم " .

// انتهى //

22:01ت م

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جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية التي أجراها - حفظه الله - .وقال سمو محافظ جدة : " أرفع لمقامكم الكريم خالص الدعاء بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم وتكللت ولله الحمد بالنجاح، منّ الله على سموكم بوافر الصحة والعافية وحفظكم الله ومتعكم المولى بمزيد من الصحة، ودمتم على طريق الخير والسداد والله يرعاكم ويحفظكم " .// انتهى //22:01ت م0231

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