

مكة المكرمة 13 رجب1442 هـ الموافق 25 فبراير2021 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم, برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني.

وأطلق معاليه الخطة الإستراتيجية للإدارة بعد مواءمتها لخطة الرئاسة (٢٠٢٤) وإعادة تصميمها، ومشروع حماية المواقع والتطبيقات الرقمية، وصفحة الأمن السيبراني في موقع الرئاسة وتشمل التوعيات والسياسات.

ويتضمن برنامج حماية المواقع والتطبيقات الرقمية موقع الرئاسة والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وتطبيق منجز ونظام الاتصالات الإدارية الجديد.

// انتهى //

21:54ت م

0229





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.