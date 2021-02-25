

الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

رفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمته.

// انتهى //

21:47ت م

0227



الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.ودعا معاليه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمته.// انتهى //21:47ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لهيئة كبار العلماء يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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