السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 193 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 54871 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 634.

// انتهى //

21:46ت م

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لوكسمبورغ 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 54871 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 634.// انتهى //21:46ت م0226

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