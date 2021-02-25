السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد

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رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

كما رفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه، وقال: نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ على سمو ولي العهد بتمام الصحة والعافية، وأن تمت العملية الجراحية التي أجريت لسموه بنجاح ولله الحمد والمنة، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه.