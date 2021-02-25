السعودية | الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 10:12 مساءً, 25 فبراير 2021 م
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رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
كما رفع سموه خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى وهو بأتم صحة وعافية، داعياً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليهما موفور الصحة والهناء وعلى بلادنا الغالية التقدم والازدهار.