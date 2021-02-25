السعودية | الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

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رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما رفع سموه خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى وهو بأتم صحة وعافية، داعياً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليهما موفور الصحة والهناء وعلى بلادنا الغالية التقدم والازدهار.