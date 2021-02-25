شكرا لقرائتكم خبر عن استعرض 180 منتجاً.. إقبال دولي على الجناح السعودي في "آيدكس 2021" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذى عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدار 5 أيام وسط مشاركة عربية وعالمية واسعة.

وحظي الجناح السعودي، الذي تقوده وتشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجال العسكري للتعرف على آخر مستجدات المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

واستقبل جناح المملكة خلال أيام الحدث الخمسة عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين وقادة الصناعة بما في ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الفريق الشيخ سيف بن زيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما استقبل الجناح السعودي عدداً من الوفود الرسمية على المستويين الاقليمي والدولي والتي اطلعت على كافة أجنحة الشركات السعودية المشاركة بالجناح السعودي تحت شعار "استثمر في السعودية" وما احتوته من منتجات وطنية تفوق 180 منتجاً تنوعت ما بين منتجات في المجالات البحرية والجوية والبرية، بالاضافة إلى المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية.

وشهد جناح المملكة العربية السعودية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات على هامش فعاليات المعرض مع مجموعة من الشركات العربية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، كما شهد الجناح اقبالاً كبيراً من المهتمين والباحثين ومن المختصين والمستثمرين في المجال الصناعي الدفاعي والعسكري، حيث استقبل الجناح أكثر من (5000) آلاف زائر تعرفوا على أبرز التطورات والمستجدات بالقطاع وما شهده من حراك نوعي وخطوات متسارعة نحو توطين الصناعات العسكرية بما يزيد 50% من الانفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وكان المركز الإعلامي للجناح السعودي في ايدكس قد كشف عن وصول أعداد الشركات المحلية والدولية العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة أكثر من 70 شركة بنهاية العام 2020، بحجم استثمارات تقديرية 24 مليار ريال سعودي.

وضم الجناح السعودي 12 شركة سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية تحت شعار «استثمر في السعودية»، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة وهج، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية بالإضافة إلى مشاركة الهوية الوطنية «استثمر في السعودية» التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وكذلك مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي والذي ستنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض في مارس من العام 2022.