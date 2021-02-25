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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي

متابعات الخليج 365 - واس


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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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