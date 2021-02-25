التجارة: استدعاء 2,224 غسالة ملابس HITACHI

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة التجارة، عن ‎استدعاء 2,224 غسالة ملابس “HITACHI”، لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

وتضمن الاستدعاء 2,224 غسالة ملابس “HITACHI”، منها 912 غسالة تحميل علوي لسعة 10 كجم من نوع SF-P100XA.

وشمل الاستدعاء، 770 غسالة تحميل علوي سعة 12 كجم من SF-P120XA، بالإضافة إلى 342 غسالة تحميل علوي سعة 10 كجم من نوع SF-H100XA، و200 غسالة تحميل علوي سعة 18 كجم من نوع SF-p100xA.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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