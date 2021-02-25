التقاعد تعلن إيداع معاشات شهر فبراير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، مساء اليوم الخميس، إيداع معاشات شهر فبراير في حسابات المستحقين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب التأكد من حساب المتقاعد لدى البنك، والتواصل مع مركز الاتصال (920014000- 8001248889).

وتابعت التقاعد أنه يمكن الاستفسار عن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر أو المحادثة الفورية عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.



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