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التقاعد تعلن إيداع معاشات شهر فبراير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

التقاعد تعلن إيداع معاشات شهر فبراير

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، مساء اليوم الخميس، إيداع معاشات شهر فبراير في حسابات المستحقين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب التأكد من حساب المتقاعد لدى البنك، والتواصل مع مركز الاتصال (920014000- 8001248889).

وتابعت التقاعد أنه يمكن الاستفسار عن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر أو المحادثة الفورية عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

التقاعد تعلن إيداع معاشات شهر فبراير - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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