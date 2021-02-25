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صالح الفوزان مطمئنًا الجميع على صحته: أنا بخير وعافية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

صالح الفوزان مطمئنًا الجميع على صحته: أنا بخير وعافية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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طمأن الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الجميع على صحته.

وقال الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، “الحمد الله أنا بخير وعافية”.

وكانت أنباء قد ترددت بالأمس أن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لم يداوم أمس ولم يصلّ في المسجد، بسبب ظروف مرضية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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