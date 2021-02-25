سعودية تحكي تجربتها في الضيافة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

روت المواطنة الشابة “سحر” تجربتها في العمل في مجال الضيافة الجوية، كما كشفت عن أبرز المواقف التي تعرضت لها.

وقالت سحر” فكرت في العمل كمضيفة جوية بسبب شغفي للطيران، وحبي في التنقل من مكان لمكان ”

وتابعت أن الطريق إلى المطار هي العادة التي لا تريد تغيرها، مشيرة إلى أن مهمتها نقل المسافرين من وجهة إلى وجهة مع تقديم الأمن والسلامة والخدمات اللوجيستية والإجابة على الاستفسارات ومواجهة أي حالة طارئة”.

وأضافت أن من أحد المواقف التي تعرضت لها هي سيدة كانت تخاف من السفر، وأصيبت بنوبة هلع، وتعاملت معها باحترافية شديدة، لافتة إلى أنها مدربة على كيفية التعامل مع تلك الحالات.

شارك الخبر