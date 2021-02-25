السديس: ندعو الله أن يديم على ولي العهد الصحة والعافية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - واس

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رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة نجاح عمليته الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالتوفيق والنجاح.

وأكد معاليه سروره وسرور جميع المواطنين بهذا الخبر الذي أثلج الصدور، وعمم الفرح، فالمصاب صاحب الهمم وأخ للجميع, داعياً الله -سبحانه- أن يديم على سمو ولي العهد الأمين صحته، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يطيل الله في عمره، ويجعله ذخراً للمسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب.

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