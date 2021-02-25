أمير عسير: أدعو الله أن يديم على ولي العهد لباس الصحة والعافية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، باسمه ونيابة عن أهالي عسير التهاني إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجراها -رعاه الله- مؤخرًا بمدينة الرياض داعيًا الله –عز وجل- أن يحفظه من كل مكروه وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

التهاني بمناسبة إطلاق شركة السودة

كما رفع سمو رئيس هيئة تطوير عسير، التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق شركة السودة للتطوير، التي تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية عالمية بمنطقة عسير.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن ذلك ترجمة عملية لما ذكره سمو ولي العهد -أيده الله-بأن التنمية ستطال جميع مناطق المملكة وذلك يعكس اهتمام الدولة وحرصها على استثمار قدرات المملكة.

عسير تمتلك مقومات أساسية وجذابة

ونوه سموه: ” بأن منطقة عسير تمتلك المقومات الأساسية والمتمثلة في الأصالة التي تتضمن العادات والفلكلور والتنوع الثقافي من البحر إلى الصحراء مرورًا بالحجاز، بالإضافة إلى الطبيعة التي جعلت المنطقة جذابة طوال العام” ، مؤكدًا أنها فرصة لرجال الأعمال سانحة للمساهمة في هذا التحرك مستقبلًا.

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