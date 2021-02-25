آلية وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة.

وأشارت وكالة الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضمنت الخطوات التالية:

– الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر.

– اختيار أيقونة خدماتي.

– ثم النقر على الأحوال المدنية.

– اختيار الوثائق المفقودة.

– حجز موعد إلكتروني.



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