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إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي بوكالة الداخلية لـ الأفواج

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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي بوكالة الداخلية لـ الأفواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي بوكالة الداخلية لـ الأفواج

متابعات الخليج 365 - واس


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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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