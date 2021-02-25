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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي بوكالة الداخلية لـ الأفواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25
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إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي بوكالة الداخلية لـ الأفواج
متابعات الخليج 365 - واس
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( جندي أول – جندي) للكادر النسائي.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.
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