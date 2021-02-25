شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: لم نصل بعد إلى مرحلة الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 308 حالات، و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 376,377 حالة، من بينها 2574 حالة نشطة، منها 473 حالة حرجة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للمستجدات، على أهمية تجنب التجمعات والاستمرار في تطبيق الإجراءات، مضيفا «لم نصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود».

وقال إن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالا عليه، وخاصة أن اللقاحات وصلت جميع مناطق المملكة، أكثر من 630 ألفا تلقوا اللقاح.

وتابع العبدالعالي «رصدنا خلال اليومين ارتفاعا في منحنى الإصابات بكورونا، والحالات الحرجة تكون غالبا لكبار السن ومن لديه أمراض مزمنة، وهناك نسب أيضا لفئة الشباب».

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أنه يجب أن تكون الجرعتان من لقاح واحد عند التطعيم ضد فيروس كورونا، مبينا أن الهيئة تتابع بشكل مستمر أعراض ما بعد أخذ اللقاح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن هناك 4 لقاحات تحت الدراسة، محذرا في ذات الصدد من الإشاعات التي تتعلق باللقاحات، مضيفا «تواصلنا مستمر مع الشركات التي لديها فرص لتصنيع لقاحات كورونا، والفرق الرقابية تقف على الشركات المصنعة للقاحات للتأكد من سلامتها».

توزيع الحالات

الرياض 180

الشرقية 80

مكة المكرمة 37

القصيم 13

الحدود الشمالية 9

عسير 8

الجوف 8

المدينة المنورة 6

حائل 4

تبوك 3

الباحة 3

نجران 3

جازان 2

إجمالي الحالات376,377

النشطة 2574

المتعافون 367,323

الوفيات 6480