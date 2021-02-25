حالات كورونا تغلق 12 مسجدا بـ6 مناطق

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وبينت أن المساجد المغلقة شملت 8 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة الجوف، ومسجدا في كل من: الشرقية وجازان والقصيم وحائل.وأشارت إلى أن المساجد المغلقة تفتح بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم والصيانة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التعقيم للمساجد المغلقة تستغرق ما بين 24 إلى 48 ساعة وتتم وفق المعايير التي تضمن سلامة وصحة مرتادي بيوت الله عبر شركات وطنية متخصصة بالتعقيم.
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