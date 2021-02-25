تشغيل مركز لقاح كورونا بحفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت (صحة حفر الباطن) أمس، تشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا (كوفيد 19)، جرى تجهيزه بـ20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن. وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق (صحتي)، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة. وأكدت الصحة على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح الآمن والفعال حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات الفيروس. وأكدت الصحة على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح الآمن والفعال حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات الفيروس.

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