مركز لقاحات الطائف يستقبل المسجلين بـ«صحتي»

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وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدة أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل المركز الرئيس للقاحات كورونا بمحافظة الطائف المقام بالصالة الرياضية بجامعة الطائف، المسجلين عبر تطبيق (صحتي) لإعطائهم لقاح (كوفيد 19)، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدة أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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