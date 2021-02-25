الشركة المستثمرة لمواقف مكة تخالف العقد وترفع التسعيرة

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وأوضح عضو المجلس البلدي فهد الروقي لـ«مكة» أن المجلس ناقش أخيرا العقد المبرم بين الأمانة والشركة المستثمرة للمواقف، ومن ثم رفعت التوصيات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ مدة ولم يأت الرد عليها، مضيفا أن من ضمن الملاحظات على العقد المبرم مخالفة الشركة لبند فيه حيث نص على أخذ 3 ريالات بمواقع معينة، بينما وجدناها على أرض الواقع رفعت التسعيرة إلى 10 ريالات، وهذا استغلال ومخالفة لنصوص العقد المتفق عليه.ولفت إلى أن من ضمن الملاحظات على العقد المبرم، عدم مراعاة المصلحة العامة، حيث تبين وجود بعض المواقف أمام مدارس عامة ومنازل لأشخاص من قاطني مكة المكرمة، وبالتالي غلبت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في الموضوع.
ملاحظات المجلس البلدي على المواقف:
- تداخل مع عمل المرور
- طول مدة العقد
- رفع التسعيرة في مواقع محددة
- عدم مراعاة المصلحة العامة
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