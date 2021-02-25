شكرا لقرائتكم خبر «سلامتك يا بو سلمان»«إذا سلمت فكل السعوديين قد سلموا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فور إعلان الديوان الملكي عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها أمس الأول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حتى فاضت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاعر السعوديين.

وبادر المواطنون بإطلاق هاشتاقات عدة، منها #سلامتك_يا_أبوسلمان و#حبيب_الشعب و#ولي_العهد، نظموا خلالها من الشعر أبياتا، ورددوا الحمد، ولهجوا بدعوات (طهور وما ترى بأس)، وكرروا التغريدات مؤكدين ‏»إِذا سلمت فكل السعوديين قد سلموا».

وعمت الفرحة كافة أرجاء وطننا الحبيب، منذ إعلان الديوان الملكي الخبر، لتؤكد هذه المشاعر بصدق وجلاء على عمق الترابط بين القيادة والشعب وتجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها أبناء المملكة لولي العهد وتمنياتهم له بالسلامة، وهو ما يعكس المحبة التي يتمتع بها في قلوب جميع المواطنين، والتقدير الكبير الذي يحظى به من الجميع، واصفينه بأنه شخصية متميزة مرموقة تتميز بالحكمة وبعد النظر.

وسعدت المملكة بسماع خبر نجاح العملية الجراحية التي أجراها أميرها الشاب وقائد مسيرة النهضة والتجديد فيها ولي العهد، أدام الله عليه ثياب الصحة والعافية، فهذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وأبنائه البررة من بعده، وصولا إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، تشهد تطورا ونموا وازدهارا لا مثيل له، متميزا بتكاتف قادته وشعبه وتقاسمهم المشاعر والأحاسيس ضاربين بذلك أروع أمثلة اللحمة الوطنية والتكاتف.

وتأتي مظاهر الفرحة والبهجة التي غمرت المملكة وعبر عنها الشعب السعودي بأكمله مؤشرا حقيقيا لمكانة ولي العهد في قلب كل سعودي وعرفانا بأعماله وجهوده في مسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة، حيث أشاروا إلى أن نجاح عملية ولي العهد نبأ أسعد وأبهج جميع الشعب السعودي، داعين الله أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

وقال مغردون «نحمد الله الذي أفرحنا بسلامة ولي العهد.. ‏طهور بإذن الله ونسأل الله العلي العظيم أن يمتعه بالصحة والعافية ويجعله ذخرا للبلاد»، كما عبروا بالشعر حبا لولي العهد:

«طالع من الشر يا سيد الشعب ‏السعودي وظله».. و»سلامتك من كل سوء وسيه.. ‏جعلك على طول الزمان متعافي، ‏من الخبر ضاقت صدور البرية.. ‏وكل دعا يالله عساها عوافي، ‏الله وهب لك شعب مافيه زيه.. ‏يبادلك حب نقي وصافي».

وشارك أمراء المناطق والمسؤولون المواطنين تقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ خادم الحرمين وولي العهد.

ويشهد الوطن بقيادة ولي العهد قفزات وتطورات نوعية ارتقت به إلى مصاف دول العالم المتقدم في منهج وسطي معتدل، ورؤية مباركة طموحة تمضي ببلادنا بحزم وعزم وحكمة وهمة إلى قمة العالم في ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية وإسلامية رفيعة.